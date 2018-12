Colosseo, Musei Vaticani, Canal Grande: italiane le attrazioni più popolari

Nuovi dati delle Esperienze di TripAdvisor rivelano che il Colosseo di Roma è l’attrazione più popolare al mondo nel 2018 in base alle prenotazioni ricevute sul sito. E non solo! L’Italia occupa anche il secondo gradino del podio mondiale con i Musei Vaticani e chiude la classifica con il Canal Grande di Venezia (10°), potendo così vantare ben 3 attrazioni tra le 10 più prenotate al mondo, primato che condivide solo con la Francia (che è presente con Museo del Louvre 4°, Torre Eiffel 5° e Reggia di Versailles 9°). Le attrazioni italiane dimostrano quindi di essere tra le preferite dei viaggiatori globali quest’anno, superando icone internazionali come la Statua della Libertà (3°), la Sagrada Familia (6°), il Golden Gate (7°) e Stonehenge (8°).

“L’interesse dei viaggiatori per i luoghi simbolo del mondo non mostra alcun segno di diminuzione: le prenotazioni delle esperienze sul sito registrano infatti una crescita costante” ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor in Italia. “Ed è motivo di grande orgoglio che la crescita maggiore sia verso alcune delle tantissime icone del nostro bel Paese, a dimostrazione che siamo ancora al top delle preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo!”.

A livello nazionale, confermato il podio delle tre attrazioni presenti nella classifica globale ma una menzione speciale va allaToscana, che con ben quattro attrazioni presenti nella Top 10 italiana è la regione con più riconoscimenti: Galleria dell’Accademia (5°) e Galleria degli Uffizi (6°) a Firenze, Cattedrale di Siena (7°) e Torre di Pisa (8°). Seguono Veneto e Lazio con due attrazioni a testa: Canal Grande (3°) e Basilica di San Marco (9°) a Venezia e Colosseo (1°) e Musei Vaticani a Roma. Chiudono la classifica tutta italiana il Parco Archeologico di Pompei (4°) e Il Cenacolo di Milano (10°).

LE 10 ATTRAZIONI PIÙ PRENOTATE DEL MONDO NEL 2018

1. Colosseo, Roma, Italia

2. Musei Vaticani, Roma, Italia

3. Statua della Libertà, New York City, Stati Uniti

4. Museo del Louvre, Parigi, Francia

5. Torre Eiffel, Parigi, Francia

6. Sagrada Familia, Barcellona, Spagna

7. Golden Gate, San Francisco, Stati Uniti

8. Stonehenge, Amesbury, Regno Unito

9. Reggia di Versailles, Versailles, Francia

10. Canal Grande, Venezia, Italia

LE 10 ATTRAZIONI PIÙ PRENOTATE IN ITALIA NEL 2018

1. Colosseo, Roma

2. Musei Vaticani, Roma

3. Canal Grande, Venezia

4. Pompeii - Parco Archeologico, Pompei

5. Galleria dell’Accademia, Firenze

6. Galleria degli Uffizi, Firenze

7. Cattedrale di Siena, Siena

8. Torre di Pisa, Pisa

9. Basilica di San Marco, Venezia

10. Il Cenacolo, Milano

Con più di 140.000 esperienze prenotabili nel mondo, TripAdvisor è il partner perfetto per organizzare tutte le attività di viaggio: dalle tradizionali visite guidate ai tour gastronomici, dalle gite in giornata agli ingressi salta-fila fino alle lezioni di cucina, i viaggiatori possono trovare tutte le esperienze su TripAdvisor.

Metodologia

La classifica delle attrazioni più popolari del mondo è basata sui dati delle prenotazioni di tutte le esperienze presenti sul sito effettuate nel 2018.

La classifica delle attrazioni più popolari in Italia è basata sui dati delle prenotazioni di tutte le esperienze in Italia presenti sul sito effettuate nel 2018.