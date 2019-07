Viaggi, nascono le custodie del passaporto ispirate ai grandi libri. FOTO

Spesso e volentieri, quando siamo costretti a viaggiare capita di non potersi portare dietro un libro che ci è piaciuto o che avremmo voluto leggere. Nascono, per ovviare a questa impossibilità, le custodie per passaporto che celebrano opere letterarie.

Da "Harry Potter" a "Peter Pan", passando per "Il signore degli anelli", "Alice nel paese delle meraviglie", "Sherlock Holmes" e "Il piccolo principe", fino ai "Vendicatori".

Ai lettori più accaniti portare in giro qualche accessorio letterario non può che essere la regola, oggi lo si può fare regalandosi quella che è un'idea del tutto originale per non separarsi dalle proprie passioni.