Victoria's Secret, Mehas nuovo AD. Dovrà rilanciare il business

Victoria’s Secret ha un nuovo CEO: John Mehas, ex presidente di Tory Burch ed ex CEO e presidente di Club Monaco, marchio di Polo Ralph Lauren. Prenderà il posto di Jan Singer che dato le dimissioni pochi giorni fa dopo soli due anni. A lui spetterà il compito di rilanciare il business che nell'ultimo anno ha sofferto, come spiega Pambianco News.



L Brands, controllante di Victoria’s Secret, Bath & Body Works, La Senza e Henri Bendel, ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con vendite nette in crescita del 6% a quota 2,8 miliardi di dollari (circa 2,4 miliardi di euro). A spingere è stata la performance di Bath & Body Works che ha totalizzato vendite per 956,2 milioni di dollari (erano 815,8 milioni nel 2017). Mentre Victoria’s Secret ha realizzato vendite sostanzialmente flat a quota 1,5 miliardi.