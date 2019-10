Victoria’s Secret scopre le modelle curvy. Angeli sexy e formosi. FOTO

Svolta per gli angeli di Victoria’s Secret, che diventano più... formosi. Il marchio di lingerie del gruppo L Brands ha scelto per la prima volta una modella plus size, Ali Tate Cutler, una delle protagoniste della campagna per la collezione Bluebella for Victoria’s Secret.

Un deciso cambio di linea per Victoria’s Secret, dato che solo un anno fa l’ex chief marketing officer di L Brand Ed Razek aveva dichiarato disinteresse per indossatrici curvy o transgender. Invece, già quest'estate Victoria’s Secret ha scelto la sua prima modella transgender Valentina Sampaio e ora debutta con le modelle curvy. "Credo di essere la prima taglia 44 a lavorare con Victoria’s Secret", ha scritto A