Victoria’s Secret svolta: traccia "verde" negli slip. Ecco perché

Un’etichetta "verde" nei capi intimi di Victoria's Secret. Servirà a traccerà la provenienza delle materie prime derivanti dal legno, in modo da valutare l’impatto sull’ambiente e sull’uomo. Come spiega Reuters, L Brands (gruppo americano cui fa capo il noto marchio di lingerie) ha annunciato la volontà di eliminare dalla sua filiera i derivati della pasta di legno (utilizzata per fare il rayon, la viscosa e il modal). Questi infatti contribuiscono alla distruzione della foresta pluviale e violano i diritti delle popolazioni locali. Ciascun progresso, rende noto l’azienda, sarà reso pubblico. Il brand si è impegnato a dismettere l’utilizzo di queste risorse entro l’anno.