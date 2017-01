Vilebrequin, dai costumi a eyewear e orologeria



Il marchio beachwear Vilebrequin si espande ed entra nel campo di eyewear e orologeria. Gli occhiali saranno in vendita da aprile. Si tratta di una collezione di 22 modelli adulto e un modello per i più piccoli. Vilebrequin lavora in licenza con l’australiana Sunshade che segue sviluppo, produzione e distribuzione.

Vilebrequin fa il suo ingresso pure nel mercato dell’orologeria con Caliber. Da fine febbraio, distribuirà una collezione di 12 modelli realizzati in Svizzera e Giappone.



Vilebrequin, obiettivo apertura di 3 store nuovi in Italia



Vilebrequin ha chiuso il 2016 con un fatturato da 60 milioni di euro e punta a quota 75 per il 2017. Quest'anno sono in programma le aperture di tre nuovi store in Italia, due a Forte dei Marmi (tra cui la prima boutique dedicata unicamente alla linea femminile) e uno presso il Serravalle Outlet.