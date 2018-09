Vino, Masi Agricola: accordo per un nuovo wine bar ristorante monomarca Masi

Masi Agricola S.p.A., società quotata nell’AIM Italia tra i leader italiani nella produzione di vini premium, annuncia la sottoscrizione di un accordo di joint venture con la società Tofana S.r.l. per aprire un wine bar e ristorante monomarca a Cortina D’Ampezzo a insegna “Drusciè Masi Wine Bar – Vino e Cucina - Cortina”.

Il Presidente di Masi, Sandro Boscaini, ha dichiarato: “Questa iniziativa rientra in “Masi Wine Experience”, il nostro macroprogetto strategico volto a instaurare un contatto sempre più diretto con il consumatore finale per comunicare in modo più efficace le caratteristiche del marchio e i valori retrostanti, in termini vinicoli, ma anche più ampiamente culturali e di lifestyle. Un modo per arricchire il nostro brand di ulteriori significati”.

La joint venture, che avrà durata inizialmente di 8 anni, prevede il coinvestimento dei due partner per allestire il locale, ubicato nei pressi del rifugio “Col Drusciè 1778”. La gestione si avvarrà delle esperienze di successo degli altri wine bar ristoranti monomarca Masi nel brandizzare i propri servizi di eccellenza e sarà svolta dalla consolidata professionalità di Tofana S.r.l..

L’apertura è prevista per l’inizio della prossima stagione sciistica.

Federico Girotto, Amministratore Delegato di Masi, ha inoltre aggiunto: “Cortina è definita la “Perla delle Dolomiti”, ma adesso rappresenta anche un’ulteriore “perla” nella “collana” della Masi Wine Experience: è una location di grande suggestione, garanzia di qualità senza tempo, patrimonio delle Venezie ed eccellenza italiana nel mondo: insomma una cornice perfetta per fare vivere ai Masi lovers un’esperienza indimenticabile”.

Masi Wine Experience è presente in questa forma in Valpolicella Classica (Foresteria e wine shop Serego Alighieri), Lago di Garda (Masi Tenuta Canova), Valdobbiadene (wine shop Canevel), Zurigo (Zurich Masi Wine Bar) e Argentina (Masi Tupungato).

Tofana S.r.l. fa riferimento alla famiglia Vascellari, operante in svariati settori di attività, tra cui l’energetico e l’alberghiero, e gestore da oltre 50 anni delle linee di risalita funiviaria della Tofana e della Marmolada, unitamente agli esercizi commerciali ubicati nei due comprensori.

Mario Vascellari, Amministratore Unico di Tofana S.r.l., ha affermato: “Collaborare con Masi è un’opportunità unica che rispecchia la missione di Tofana di migliorare il proprio servizio con prodotti di elevata e riconosciuta qualità in un contesto particolarmente esclusivo per il suo paesaggio e per le sue piste da sci”.

Nei prossimi 4 anni Cortina ospiterà complessivamente 28 gare internazionali di sci, fra Coppa del Mondo e Mondiali e una serie di appuntamenti di Coppa Europa e competizioni juniores.

Questo percorso inizierà con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile il 20 e 21 gennaio 2019 e proseguirà con le finali di Coppa del Mondo nel 2020. Un susseguirsi di eventi sportivi che troveranno il loro culmine nel febbraio 2021, quando questa località avrà l'onore di ospitare i Mondiali di Sci Alpino. Il Drusciè Masi Wine Bar vivrà l’atmosfera di questi avvenimenti sportivi e del lifestyle cortinese.