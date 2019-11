Violenza donne, la lotta corre in autostrada. Uno spot lungo l’Autobrennero

L’iniziativa è stata presentata in occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ma è operativa da oggi. Su tutto il tratto di autostrada dell’Autobrennero, da Modena, fino al confine dell’Alto Adige, in ogni area di servizio di entrambe le carreggiate, sui monitor viene trasmesso continuativamente uno spot, realizzato da Biancarosa Onlus, organizzazione da anni impegnata nella sensibilizzazione nella proposta normativa, proprio sul tema della violenza di genere

“Si tratta di uno spot essenziale, appositamente studiato per trasmettere un messaggio immediato: una serie di concetti di emergenza , per i quali viene suggerita una risposta possibile – illustra Marianna Montanini, presidente di Biancarosa Onlus e ideatrice dell’iniziativa. Si invita la persona a uscire dall’ isolamento, a chieder aiuto, a utilizzare la rete sociale”

Le aree di servizio interessate sono ben 22, distribuite nei territori di Modena, Mantova, Verona, Trento e Bolzano.

Lo stile scelto per questa comunicazione, fa in modo che non serva chiedere, cercare, dover vincere pudori e paure, ma basti alzare gli occhi verso il monitor presente nell'area di servizio per poter cogliere una serie di messaggi che suggeriscono quale può essere l'atteggiamento per uscire da una situazione di violenza o per contrastarla.

“La disponibilità di Autostrada del Brennero spa – continua Marianna Montanini- rappresenta, oltre che un raro esempio di sensibilità, uno scatto in avanti verso una forma efficace di informazione collettiva: è necessario infatti trovare formule che raggiungano l'utenza più vasta possibile nella sua vita quotidiana. E’ la prima volta in Italia che un gestore autostradale coglie l’utilità di farsi veicolo per una campagna del genere”