Virginia, figlia di Paola Ferrari. Soltanto per Amore di mamma...

Il legame tra mamma e figlia è unico e indissolubile. E nelle occasioni speciali bisogna trovare le parole giuste ma talvolta, perché no.. basta una foto. Così, si legge su www.spraynews.it, all’insegna della modernità con cui i nostri beniamini dello star system ci rendono partecipi delle loro quotidiane avventure, ecco un immagine delle splendida Virginia De Benedetti condivisa con orgoglio e ammirazione dalla madre Paola Ferrari De Bendetti sul social di Instagram. Il Motivo? Solo Amore. Tutta sua mamma Virgina, senza nulla togliere al papà Marco De Benedetti un top manager che ha ricevuto il dono di innamorarsi due volte e nella stessa misura, con quegli occhi pieni di sole e intensi di vita. L’amata conduttrice sportiva della Rai fa un omaggio alla bellezza di sua figlia e Virgina con i suoi vent’anni, con la sua semplicità e con indosso tutta l’eleganza di una giovane e sana normalità fa un omaggio alla meglio gioventù 2.0, quella dei millennials. Perché sono belli quei giovani assorti non dagli smartphone ma nei loro pensieri, perché sono veri quei ragazzi che vogliono essere e non sembrare, che usano i social lo stretto necessario per comunicare e hanno il profilo privato come Viginia. Perché hanno una marcia in più tutti quei ragazzi che sanno che c’è un mondo di esperienze da fare là fuori, oltre gli schermi e gli schemi, e che bisogna essere indipendenti presto ma senza la fretta di diventare grandi. Infatti, Virginia, dopo aver studiato e vissuto per anni a Londra, lontananza non sempre facile per la mamma, rappresenta quei giovani moderni e dinamici aperti al mondo e al sogno di fare meglio ma senza eccessi. Che bisogna partire sempre dall’amore per la famiglia, dal valore che c’è nelle cose semplici e gettando il cuore oltre l’ostacolo senza mai dimenticare chi ci ha donato il primo battito.