Von der Leyen e la scelta minimal, monolocale di 25m a Bruxelles

La presidente eletta della Commissione Europea, la tedesca Ursula von der Leyen, che ha 60 anni e sette figli, ha deciso che la sua abitazione a Bruxelles sarà un piccolo appartamento di 25 metri quadri, scelto per la posizione e la sua sicurezza, accanto al suo ufficio al 13simo piano di Berlaymont, le sede dell’istituzione a Bruxelles. Lo hanno riferito i suoi collaboratori all’Afp.

La sicurezza

La sua residenza principale rimarrà comunque a Hannover : «Ha deciso di far adattare quello spazio nel palazzo che è già dotato di misure di sicurezza — hanno spiegato i suoi collaboratori — piuttosto che stare in albergo o affittare un appartamento vero e proprio. È una scelta che le dà anche il vantaggio di evitare il traffico di Bruxelles».

Anche Jean-Claude Juncker, 64 anni e suo predecessore, aveva mantenuto la residenza nel suo Paese e aveva preso in affitto un appartamento di 50 metri quadri dentro un hotel per 3.205 euro al mese, come aveva lui stesso dichiarato in un’intervista al domenicale tedesco Bild am Sonntag. «Sia il presidente della Commissione che quello del Consiglio Europeo non hanno un’abitazione designata al contrario del segretario generale della Nato che abita in una residenza principesca dove ci ha a volte invitato per riposarci - ha sottolineato Juncker—, anche gli ambasciatori hanno tutti una residenza».