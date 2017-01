We All Football: al via la nuova campagna video Sisal Matchpoint e AS Roma

Francesco Durante, Ad di Sisal Entertainment, in occasione del lancio dell'iniziativa We all Football con AS Roma.

We All Football: i video di Sisal Matchpoint e AS Roma contro i pregiudizi nel calcio

We All Football, la nuova iniziativa di Sisal Matchpoint e AS Roma contro i pregiudizi di genere nel mondo del calcio, lancia una divertente campagna video con protagonisti quattro campioni della squadra capitolina: Nainggolan, Perotti, Rudiger e Szczesny. La passione per il calcio non ha pregiudizi di genere: è questo il messaggio che verrà lanciato nei quattro video - che saranno pubblicati da oggi e a seguire nei prossimi giorni sui canali Youtube ufficiali di Sisal Matchpoint e AS Roma – dai giocatori della Roma e da quattro figure femminili rappresentative del mondo del calcio, tra cui Milena Bertolini, allenatrice del Brescia Calcio Femminile squadra Campione d’Italia in carica. In ognuno dei video, con tono ironico e divertente, le donne diventano le vere protagoniste rubando la scena ai popolari calciatori giallorossi.

We All Football, Sisal Matchpoint e AS Roma insieme perché il calcio è di tutti



Il primo dei quattro video vede come protagonista, accanto ai calciatori della Roma una delle oltre 22.000 calciatrici tesserate per la Federcalcio italiana. L’atleta dimostra a Rudiger che, nel calcio, il talento non ha genere esibendosi in virtuosi palleggi e sfida i quattro professionisti a fare meglio di lei. Il povero Rudiger la guarda a bocca aperta... Ecco il link al video: https://youtu.be/DXOtQ1LHhlc.Da questo concetto prende vita We All Football, l’iniziativa che rientra nell’ambito della collaborazione tra Sisal Matchpoint e AS Roma per la stagione calcistica 2016 -2017 e che mette in scena l’inusuale e divertente sfida a suon di pronostici tra l’universo maschile e quello femminile, per dimostrare che la passione e la competenza non hanno pregiudizi. Accedendo al sito dedicato, WEALLFOOTBALL.IT, sarà possibile fare il proprio pronostico, in maniera totalmente gratuita, sulle partite della AS Roma provando così che essere esperti di calcio non è una questione di genere e che lo sport è per tutti. We All Football si concluderà con la trasferta della Roma sul campo del Crotone, il 12 febbraio 2017.

We All Football, patrtecipare all'iniziativa Sisal Matchpoint e AS Roma è facile

Partecipare è semplicissimo. Attraverso il minisito dedicato, l’utente potrà registrarsi gratuitamente e pronosticare il risultato di una partita della Roma, sempre in maniera gratuita. Dopo ogni turno di campionato, tra chi avrà indovinato il risultato, verranno estratti 10 vincitori: 9 vinceranno un gadget, 1 vincerà un biglietto per 2 persone per assistere ad una partita in Tribuna Monte Mario.Tra tutte le persone che settimanalmente giocheranno e indovineranno il risultato si aggiornerà la classifica e tra i 10 primi classificati, fino al 29 gennaio 2017, verrà estratto il vincitore di un walkabout experience per 2 persone. Alla fine del concorso la persona che sarà in testa alla classifica vincerà il “Face To Face” per 4 persone, ovvero la possibilità di andare in trasferta con la squadra e la partecipazione come opinionista negli studi di Roma Channel.