Whoopi Goldberg, vacanze italiane in Puglia: "Fantastica! Comprerò casa qui"

L'attrice Whoopi Goldberg in visita in Italia ammira le bellezze del mare della Puglia, numerosi i video pubblicati dall'attrice infatti sul suo profilo Instagram. Il video fatto all'arrivo dalla protagonista di Sister Act è stato inoltre rilanciato dal Presidente della Regione Michele Emiliano

"Benvenuta in Puglia Whoopi Goldberg. La nostra casa è la tua casa!". Lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su facebook rilanciando le immagini dell'arrivo della famosa attrice comica e presentatrice statunitense all'aeroporto del Salento di Brindisi e anche la sua prima tappa in una località costiera molto suggestiva, Marina Serra di Tricase, nel leccese, che la stessa star americana riprende con un cellulare. La presentatrice americana ha postato i video sul proprio account Instagram.

“Benvenuti in Puglia, la Puglia ha un grande significato: è casa della famiglia d’origine del mio miglior partner lavorativo, i suoi nonni venivano dalla Puglia”

“Ci sono cose in Puglia che vorrei vedere, perché magari mi piacerebbe avere un giorno un posticino dove vivere, quando vado in vacanza -confida nel suo video- quindi voglio fare un giro della Puglia. Per questo vi porterò con me, per farvi vedere tutto quello che vedrò”

“Ciao, non sono più in aeroporto, ma al mare - prosegue nel suo video - Stavo proprio per entrare in acqua, ma ho pensato che non volete vedermi nuda, quindi ho deciso di tenermi addosso i vestiti. Questo posto è naturale, l’ha creato Dio che ha detto: “Ci dovrebbe essere una piscina fighissima qui”… e quindi guardate cos’ha fatto! Guardate il colore dell’acqua…è semplicemente fantastico. Non sarebbe bellissimo se tutta l’acqua del mondo fosse così? Sapete che potremmo renderlo possibile, vero? Dico così, per dire”