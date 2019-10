Fabio Rovazzi si trovava a Budapest per assistere la première del nuovo film con protagonista Will Smith, “Gemini Man” diretto da Ang Lee. Tornato in hotel nella capitale ungherese ad aspettare l'artista italiano una sorpresa. Rovazzi si è trovato coinvolto in una situazione "da film" che lo ha visto dover condividere per una notte la stanza con l’attore hollywoodiano, per un errore di prenotazione. Il risultato è stato un video virale che ha fatto subito il giro della Rete.