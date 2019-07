Wimbledon: da Fiorello a Salvini, Gentiloni e Renzi, entusiasmo social. FOTO

Una finale leggendaria. Novak Djokovic e Roger Federer sono riusciti nell'impresa di alzare ulteriormente l'asticella del loro già straordinario livello di gioco, regalando 4 ore e 57 minuti di spettacolo a Wimbledon. Alla fine l'ha spuntata il serbo ma sui social tutti hanno esaltato una delle partite più memorabili di sempre. "Non mi è mai capitato di vedere una partita di tennis così bella" ha commentato su Twitter Alessandro Del Piero. Lo ha seguito a ruota l'attore Luca Argentero: "Il tennis spiegato in 5 ore". Anche l'ex premier Matteo Renzi ha apprezzato la sfida: "Io non ho parole. Due campioni immensi, una partita pazzesca. Grazie a Wimbledon per le emozioni che ci ha regalato. Complimenti a Djokovic. Ma tutti in piedi per un gigante chiamato Federer".

Dal canto suo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha lanciato una frecciatina ai calciatori: "Onore ai due finalisti di Wimbledon, questo è vero Sport, altro che certo calcio...". Lo showman Fiorello, che in più occasioni si è divertito sul palco in compagnia di Djokovic, ha celebrato il trionfo del numero 1 del mondo: "Contro tutti ! Contro Federer, contro il pubblico, contro l’Inghilterra, e anche contro Godzilla! Grandissimo Djokovic". Si è schierato dalla parte di Federer, invece, l'ex premier Paolo Gentiloni: "Finale meravigliosa. Ha perso il migliore". La chiosa alla già ribattezzata "partita del secolo" arriva dalla voce di mille telecronache, Sandro Piccinini: "Spettacolo indimenticabile. Meglio di così non si può giocare. Djokovic si conferma campionissimo, ma Federer rimarrà il numero uno del tennis per sempre"