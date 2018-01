Wolf Totem cresce in Cina

Wolf Totem si rafforza in Cina. Il marchio disegnato da Colin Jiang che fa capo al gruppo Fujian Septwolves Industrial Co, colosso di abbigliamento maschile, ha inaugurato il primo store monomarca a Shanghai.

Lo spazio sorge nel mall Global Harbor, che si estende per 480 mila metri quadrati nel Putuo district della metropoli.

La strategia distributiva di Wolf totem interesserà tutto l'Ex Celeste impero. Il brand infatti sta studiando il potenziamento della rete retail nelle principali città della Cina.

"Vogliamo portare il marchio a crescere in modo omogeneo nelle maggiori località della Cina. La nostra prima base a Shanghai sarà un calcio d'inizio per l'espansione del canale distributivo diretto in tutto il Paese. Siamo positivi per il futuro e non vediamo l'ora di sviluppare le potenzialità del gruppo", ha commentato Colin Jiang