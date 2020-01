Woolrich, a Pitti il più antico marchio americano di abbigliamento outdoor

In occasione della 97esima edizione di Pitti Uomo, il brand americano Woolrich rafforza il suo ruolo di leader nel segmento dell’Outerwear con un’inedita ed innovativa esperienza sensoriale che celebra i 190 anni (1830-2020). Per due giorni, l’8 e 9 gennaio, Woolrich trasforma La Dogana di Firenze in un magico paradiso invernale. Ad accogliere gli ospiti una Heritage room, dominata dal motivo Buffalo Check caratteristico del brand, dove capi vintage estremamente ricercati ed un video manifesto raccontano la storia di Woolrich “The Original Outdoor Clothing Company.” Un corridoio nella penombra guida i visitatori nella Foresta di Woolrich, che con gli alberi spogli e i fiocchi di neve danzanti ricorda i paesaggi invernali della Pennsylvania, dove il brand è stato fondato 190 anni fa. Pareti specchiate estendono lo spazio all’infinito, offrendo un’esperienza outdoor amplificata dai suoni della natura. Tra gli alberi innevati si stagliano tre casette specchiate. “Attraverso l’installazione The Ultimate Woolrich Experience - sottolinea Stefano Saccone Ceo Woolrich– verrà focalizzata la strategia di marchio e prodotto sull’Outerwear, categoria che ha reso famoso il brand e che continuerà a guidare la crescita futura. Creatività, energia e risorse saranno convogliate in una proposta di prodotti innovativi, funzionali e audaci, supportati da esperienze coinvolgenti e d'impatto per il consumatore”. Per Andrea Cané – Woolrich Creative Director, Pitti rappresenta l’occasione di offrire un'esperienza strettamente connessa con i valori del marchio e le prestazioni del prodotto. L’installazione proposta nella spazio della Dogana rappresenta l’occasione perfetta per presentare la collezione esclusiva di capospalla Woolrich, la Arctic Parka Capsule, composta da tre concetti principali: un'interpretazione contemporanea di ciò che lusso, tecnologia ed eco significano oggi per Woolrich. La nuova Arctic Parka Capsule si articola in tre diversi temi: Luxe, Tech e Eco – tutti espressione dell’iconica combinazione di innovazione e stile urbano che caratterizza il marchio. Il Luxe Arctic Parka è la più sofisticata espressione di questa estetica funzionale e al contempo raffinata. Realizzato in un tweed di lana color grigio scuro prodotto dal lanificio Ing. Loro Piana & C., questo modello svela una moltitudine di tasche per portare con sé ogni tipo di oggetto, inclusi gli AirPods, nonché un cappuccio staccabile. La versione da donna è realizzata in un tweed grigio e in una lana blu, entrambi prodotti dal lanificio Ing. Loro Piana & C., ed è arricchita da un tocco di morbida pelliccia sul cappuccio. L’Eco Arctic Parka è sviluppato nell’iper funzionale Byrd Cloth. Creato originariamente nel 1939 per la spedizione antartica dell’ammiraglio americano Richard E. Byrd, nella sua versione contemporanea questo tessuto è realizzato in cotone organico e grazie alla sua particolare costruzione è impermeabile e antivento. La fodera è realizzata in poliestere riciclato, l’imbottitura in piuma riciclata e i bottoni in barbabietola. Inoltre, è dotato anche di una tasca interna per trasportare una bottiglia riutilizzabile. Il Tech Arctic Parka unisce perfettamente innovazione ed eleganza urbana. Realizzato in Gore-Tex, è traspirante, waterproof e antivento. Incorporato nell’imbottitura e nella fodera troviamo il Graphene, un semimetallo sfacettato, più forte dell’acciaio, antistatico e super leggero capace di mantenere la temperatura corporea. Questo modello nasconde al suo interno anche una serie di dettagli, tra cui un gilet staccabile e delle bretelle logate che permettono di trasportarlo facilmente sulle spalle. Woolrich è stato fondato nel 1830 nel nord della Pennsylvania da John Rich. Oggi è il più antico marchio americano di abbigliamento outdoor, e vede in portfolio due etichette: Woolrich, la linea di outerwear high-end contemporaneo distribuita in tutto il mondo e Woolrich Outdoor, disegnata dal partner giapponese Goldwin. Con 190 anni di esperienza e una ricca eredità americana, i prodotti Woolrich integrano l'identità storica del marchio con un'interpretazione contemporanea.