Woolrich International nomina Corrado Scala nuovo Sales Director Europe

A seguito dell'acquisizione della maggioranza della società da parte di L-GAM e dopo la nomina di Stefano Saccone a CEO nel luglio 2019, nell'ambito della strategia di potenziamento internazionale del brand, Woolrich annuncia la nomina di Corrado Scala a Sales Director Europe.

Stefano Saccone, CEO di Woolrich, ha commentato: “È un piacere dare il benvenuto a Corrado in Woolrich. La sua esperienza, professionalità ed il suo entusiasmo sono ben noti e apprezzati nel settore, sono quindi fiducioso del fatto che la sua figura giocherà un ruolo chiave nella trasformazione del marchio che abbiamo in piano."

Laureato presso l’Università di Bologna, Corrado Scala porta in Woolrich una significativa esperienza nell’ambito di Sales & Management avendo ricoperto posizioni di crescente responsabilità presso Murphy & Nye, Mandarina Duck, Fay e Tommy Hilfiger, fino a ricoprire la posizione di Senior Sales Director Southern Europe presso Ralph Lauren, a Milano.

Sulla sua nomina, Scala ha affermato, “Sono molto felice di unirmi a Woolrich e al suo nuovo management in questo momento così entusiasmante per la storia del marchio. Il nostro obiettivo comune è far crescere il business a livello globale, aumentando la qualità della distribuzione e guidando i consumatori alla scoperta del patrimonio che contraddistingue questo autentico marchio di outdoor americano. “