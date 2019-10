"Yakitori" abruzzesi da New York a Osaka

Di Dom Serafini

I giapponesi come chiamano gli arrosticini? "La parola che si avvicina di piú é 'yakitori', che si riferisce agli spiedini di pollo", risponde l'abruzzese Tommaso Conte, il re degli arrosticini in America, invitato al "Smorgasburg Osaka" in Giappone a fine ottobre scorso. Per l'occasione, il 36enne Tommaso, che dirige Abruzzo NYC, la societá che produce e vende arrosticini a New York dal 2017, ha portato ad Osaka anche il padre, che si chiama pure lui Tommaso, nato a San Tommaso (Pescara) ed emigrato negli Usa assieme alla famiglia nel 1966.

Smorgasburg Japan é un evento che si svolge due volte l'anno ad Osaka ed é organizzato dalla Osaka Food Lab. Durante l'evento varie bancarelle di "street food" occupano quasi tutta la Piazza Hankyu Nakatsu di Osaka. Per participarvi bisogna essere invitati e Abruzzo NYC ce l'ha fatta, in concorrenza con altre 100 societá americane prese in considerazione dall'organizzazione. Oltre alla selezione rigorosa, per partecipare a Smorgasburg Japan, Tommaso ha dovuto affrontare altre difficoltá, come spedire ad Osaka la fornicella e contattare un locale fornitore di carne d'agnello con un rigido standard sanitario; per dimostrarlo Tommaso ci ha inviato una foto con la carne in questione presa da una specie di laboratorio.

In un altra foto, Tommaso (con il berretto) ed il padre (seduto) sono assieme al loro team giapponese.