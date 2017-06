Yoga Tasky, il monodose dinamico si rinnova nei gusti e nel pack

Da sempre fuori dagli schemi, coraggioso e anticonformista, Tasky è il monodose più dinamico della gamma Yoga, un prodotto che soddisfa “la nuova sete tascabile” assecondando uno stile di vita free e moderno anche nel fuori casa.

Yoga Tasky è la linea di bevande alla frutta che torna rinnovata in tutto, nei gusti, nel packaging e nel formato, per rispondere sempre meglio alle esigenze dei consumatori del core target dai 14 ai 25 anni.

Nuova gamma di gusti

Yoga Tasky si rinnova con 4 gusti moderni e che seguono le tendenze del momento interessate ad esplorare nuovi frutti, non solo buoni, ma anche funzionali.

Acqua di Cocco protagonista di un trend vincente che conquista sempre più i consumatori soprattutto nel target Millennials;

protagonista di un trend vincente che conquista sempre più i consumatori soprattutto nel target Millennials; Frutti Rossi una conferma in chiave leggera e beverina, rinfrescante e buono

una conferma in chiave leggera e beverina, rinfrescante e buono Limonata un classico in versione fresca che disseta e fa bene

un classico in versione fresca che disseta e fa bene ACE, un evergreen che non può mancare con il suo potere nutriente.

Nuova confezione e formato

Il contenitore scelto per il nuovo Tasky è il doypack 200ml, che rispetto al precedente cheerpack 330ml è più ergonomico, comodo e funzionale per il consumo fuori casa, in quanto adatto ad esser trasportato ovunque.

I tappi sono tutti colorati e coordinati al tema cromatico dei frutti di riferimento, conferendo alla confezione una maggiore vivacità.

Il doypack è stato realizzato per restare saldamente in piedi una volta appoggiato su una superficie.

Nuova immagine

L’immagine evidenzia tutta la freschezza di una bevanda dissetante, con la centralità della frutta posta in primo piano insieme all’indicazione della presenza di vitamine.

I chiari colori del pack indicano freschezza e sono apprezzati dal target giovanile.

La semplicità ed essenzialità degli elementi on pack, il linguaggio e lo stile complessivo sono quelli richiesti oggi dal consumatore.

Impattante, colorato e squisito, il nuovo Yoga Tasky, con i suoi gusti trendy ed easy, e il suo comodissimo pack è pronto a ravvivare i consumi di bevande alla frutta, stimolando l’interesse di giovani dinamici e sempre in movimento.

Il tempo medio di conservazione è di 12 mesi per ogni prodotto.

Il prezzo di vendita consigliato è di 0,60 euro per ogni referenza.

La linea Yoga Tasky è disponibile nei punti vendita della Grande distribuzione e della Distribuzione organizzata.