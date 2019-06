Youser, a Milano sfila sportswear innovativo e sperimentale

Youser, con il supporto di Cnmi, debutta sulle passerelle della città meneghina in occasione della Milano Moda Uomo 2019.

Una collezione sperimentale che si spinge oltre i canoni tradizionali trovando il proprio punto di forza in uno stile moderno dove il verde fluo domina la scena e tinge pantaloni, T-shirt e calzature.

Il brand nato nel 2011 porta in passerella pantaloni sporty accompagnati da catene, accessorio scelto per adornare anche le borse, funzionali e da portare sia a tracolla che appese in vita.

Utilizzo di frange che coprono volti e corpi a ricreare un dinamismo che è quello dell'uomo moderno sempre in movimento. Anche l'utilizzo di materiali e stampe innovative, talvolta accompagnate da stivali texani ,ricreano un concept che si può definire al passo coi tempi ma con un occhio rivolto all'uomo del domani.