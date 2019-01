Zalando, bufera social sulle foto di modelle curvy

E' bufera social sulla pagina di Zalando e in particolare sul post sulle donne curvy, che in pochissimo tempo ha raccolto oltre 20mila like e migliaia di commenti e condivisioni. Su Facebook Zalando ha pubblicato una delle foto che fanno parte della campagna inclusiva della lingerie Calvin Klein. Gli utenti si sono scatenati nelle critiche a due modelle curvy in mutande e reggiseno. L’azienda ha cancellato gli insulti e ha postato un commento che recita: "Da Zalando ci piace rappresentare e rispettare la bellezza autentica e la diversità delle persone. Allo stesso modo, rispettiamo opinioni e gusti diversi dai nostri e il diritto di esprimerli. Tuttavia, non accettiamo che la nostra pagina diventi un luogo per diffondere messaggi di odio, offesa o disprezzo: per questo motivo, siamo stati costretti ad oscurare alcuni commenti".