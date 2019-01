Zalando rivoluziona lo shopping online: anche in Italia pagamento posticipato

Zalando introduce i servizi di pagamento posticipati. La piattaforma online europea, con più di 25 milioni di clienti attivi in tutta Europa, infatti, annuncia nuovi metodi di pagamento in Italia 'Prova prima, paga dopo!' disponibile per i clienti che acquistano con carta e 'Bonifico Bancario posticipato entro 18 giorni', attraverso i quali i consumatori potranno provare tutti i capi ordinati e pagare dopo solo quelli che vogliono tenere.Zalando è il primo player a portare in Italia i metodi di pagamento posticipati. L’obiettivo, si legge in una nota, "è quello di fornire un fashion store personalizzato in cui si possa trovare il proprio prodotto ideale, farselo consegnare dove si preferisce e decidere quando e come pagare". Questo progetto pilota posiziona Zalando "come un pioniere in Italia nell’offrire pagamenti posticipati e rappresenta la soluzione perfetta per rispondere ai bisogni dei clienti che non solo desiderano scegliere il metodo di pagamento preferito, e in quest’ottica è stato introdotto il bonifico bancario tra le opzioni disponibili, ma anche quando pagare"."Siamo entusiasti di poter offrire un livello di convenienza mai visto prima dai consumatori italiani tramite questi nuovi servizi innovativi di pagamento posticipato", commenta Lorenzo Pretti, Responsabile della Strategia Commerciale per il Sud Europa di Zalando.