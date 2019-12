1,650 tonnellate di rame recuperate. Operazione della Polfer di Catania

1,650 tonnellate di rame recuperate, 2.092 persone controllate, 7 persone denunciate, 23 sanzioni amministrative elevate per un importo totale di circa 9.453 euro: questo il bilancio dell’operazione “Oro Rosso” organizzata dalla Polizia Ferroviaria in tutto il territorio nazionale per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

L’attività ha visto l’impiego complessivo di 652 operatori e si è tradotta in 279 controlli ai rottamai, 151 servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie e 58 su strada.

In particolare la Polfer di Catania ha indagato un cinquantaduenne del posto che, in pieno, giorno, incurante anche della propria incolumità, dopo aver scavalcato la recinzione, si è introdotto sui binari tra le stazioni di Acquicella e Catania Bicocca e, con una tenaglia, ha iniziato ad armeggiare nei pressi di una cassa induttiva presente lungolinea. L’azione è stata però ripresa dalle telecamere che Protezione Aziendale aveva fatto installare nell’area a seguito di passati furti. Accortasi dell’arrivo degli Agenti, l’uomo ha tentato di disfarsi dell’attrezzo utilizzato. Immediatamente bloccato è stato indagato per i reati di tentato furto aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti. Altre due persone, titolari di due differenti ditte di rottamazione e gestione di rifiuti, sono state denunciate dalla Polfer rispettivamente ad Agrigento, per aver intrapreso l’attività senza tutte le prescritte autorizzazioni, e a Castelvetrano (TP), per aver violato i sigilli collocati su di un’area sottoposta a sequestro nel gennaio di quest’anno. E’ stato sequestrato anche il materiale depositato nella suddetta area. A Napoli durante un controllo in una ditta di materiale ferroso, gli Agenti Polfer hanno rinvenuto trecce, barre e corde in rame nudo, in uso in ambito ferroviario per un peso complessivo di oltre una tonnellata e mezzo. E’ stato sequestrato il materiale e denunciato il titolare della ditta che non ha saputo giustificare la presenza del rame.

Roma, 5 dicembre 2019