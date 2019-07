17enne annega in un torrente in Valchiusella (To)

Un ragazzo di 17 anni è annegato oggi pomeriggio in un torrente della Val Chiusella, in provincia di Torino. L'incidente è accaduto ad Alice Superiore. Il giovane, di origine albanese, stava trascorrendo una giornata in compagnia degli amici, che avevano organizzato una gita sul torrente per sfuggire dal caldo. Ancora in corso di accertamento le dinamiche e le cause dell'accaduto. A dare l'allarme sono stati gli amici del diciassettenne, ma per lui non c'è stato niente da fare. Il medico del 118 ha constatato il decesso.