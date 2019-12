Festa di Natale, 17enne in coma etilico. Il video gira su WhatsApp

Un 17enne è stato ricoverato in come etilico all'ospedale di Pavullo (Modena), nella notte di Natale. Non è in pericolo di vita. Si trovava in una villa privata in compagna di amici, in un piccolo centro dell'Appennino modenese.

Gli amici hanno fatto un video mentre lui era ubriaco che è girato su whatsapp. I carabinieri indagano per capire i contorni della vicenda e verificare se gli amici stessero solo girando un video della festa e abbiano ripreso anche il 17enne e se si fossero resi conto del fatto che il ragazzo versava in condizioni critiche, mentre filmavano.

Potrebbero, infatti, aver sottovalutato la situazione anche a causa del loro alto tasso alcolico.