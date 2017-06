2 giugno, bufera sulla Boldrini per aver "umiliato" le Forze Armate

Sono stati evidenti già prima della giornate del 2 giugno gli imbarazzi ideologici di Laura Boldrini, ospite forzato ai festeggiamenti del 71° della fondazione delle Repubblica Italiana.

Non dev’essere stato facile per la presidente della Camera, nota pacifista, celebrare l’esercito.

E infatti, a dispetto del suo ruolo istituzionale, il 2 giugno più che celebrare le forze armate, la Boldrini ha scelto di umiliarle e per questo non ha neppure indossato la coccarda tricolore, unica a non averla.

La Boldrini ha accolto il passaggio della Folgore quasi con sdegno, e mentre tutti applaudivano, lei con lo sguardo nel vuoto non accennava il benchè minimo applauso.

Si sa che la presidente della Camera lotta per il disarmo totale, e nel corso di un incontro a Montecitorio, poche ore dopo ha affermato che “il concetto di Patria non ha nulla a che vedere con le ideologie nazionaliste. Il nazionalismo esclude, la Patria è inclusiva, il nazionalismo è aggressivo, la Patria è solidale, il nazionalismo costruisce muri, il patriottismo tende la mano agli altri”.

Per lei quindi essere “nazionalisti” è un male, un orrore da dimenticare. E ancora, nel discorso, la Boldrini ha ringraziato i ragazzi del servizio civile. Per i nostri militari invece zero.