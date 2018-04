25 aprile, altro che festa nazionale: 1 italiano su 3 non sa cos'è

"Unità d'Italia", "Festa del lavoro", "Roma Capitale". Per un italiano su tre ecco che cosa si festeggia il 25 aprile. E' lo sconfortente risultato dell'indagine svolta da Renato Mannheimer per Il Giornale. Dai dati emerge infatti che il 33% degli intervistati ignora completamente il significato della ricorrenza del 25 aprile, pur sapendo benissimo che avrà un giorno di vacanza dalla scuola o dal lavoro.

"Una ricerca effettuata nei giorni scorsi dall'Istituto EumetraMR di Milano - scrive Mannheimer sul Giornale -, intervistando un campione nazionale di cittadini al di sopra dei 17 anni di età, ci evidenzia un quadro contraddittorio e, per verti versi, preoccupante. Circa due intervistati su tre (67%), infatti, mostrano di conoscere con relativa precisione ciò che si ricorda il 25 aprile. Ma ben un terzo (33%) dei nostri concittadini non ne ha idea o il che forse è ancora peggio ne ha una completamente errata. La percentuale di non conoscenza è comunque decisamente maggiore di quella risultante da un analogo sondaggio condotto nel 2001 (risultava il 13%) limitato però alla sola città di Milano".

"In particolare, oggi, - prosegue Mannheimer - il 15% non sa proprio cosa rispondere al quesito che domanda cosa si commemora il 25 aprile. E un altro 18% offre risposte paradossali, dicendo che in questa data si festeggia «l'Unità d'Italia» (2%, la percentuale può sembrare bassa ma corrisponde a centinaia di migliaia di cittadini e raggiunge le dimensioni di diversi partiti politici) o «l'anniversario di Roma come Capitale» (3%) o «la Festa del lavoro» (2%) o, forse un poco più plausibilmente, ma sempre mostrando una conoscenza imprecisa, «la fine della seconda guerra mondiale» (9%)".

Ma per una volta i giovani non sono sul banco degli imputati. "Contrariamente alle aspettative di qualche analista sociale, la maggiore ignoranza del significato del 25 aprile non si rileva nelle generazioni più giovani, dai 18 ai 24 anni (ove la conoscenza è del 75%, con pur sempre un quarto dei Millennials che non sa nulla del 25 aprile), ma in quelle successive, dell'«età di mezzo», dai 25 ai 45 anni (circa 40% di non conoscenza). E, com'era facile attendersi, tra quanti hanno un titolo di studio meno elevato. Ma anche tra i laureati, ben uno su quattro non conosce il significato della ricorrenza".

"Una consapevolezza sensibilmente inferiore si rileva tra gli intervistati residenti nelle regioni meridionali. Tra le casalinghe e i disoccupati e tra coloro che sono in cerca di prima occupazione. C'è qualche differenza anche sul piano dell'orientamento politico e, di conseguenza, su quello dell'intenzione di voto in caso di nuove elezioni. Tra i votanti per il Pd, sorprendentemente, emerge una quota elevata di risposte «non saprei» (20%, vale a dire uno su cinque), mentre tra quelli per Lega e Movimento Cinque Stelle si accentuano le affermazioni più palesemente errate e, in certi casi, paradossali".