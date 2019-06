31 arresti per droga e usura dei clan catanesi, interessi fino al 450 %

Estorsioni, ma anche traffico di droga, affari nel settore turistico e usura. Molteplici le fonti di arricchimento del clan mafiosi, secondo quanto confermato dalla Dda di Catania, nell'ambito dell'operazione "Isola Bella", con episodi di usura particolarmente gravi e tassi di interesse dal 120% al 450% annuale. Misure cautelari emesse dal gip etneo nei confronti di 31 persone (26 in carcere e 5 agli arresti domiciliari) indagate, in concorso, per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsioni, trasferimento fraudolento di valori, usura, associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione e spaccio di stupefacenti nonché rapina.