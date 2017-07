3bmeteo.com, nuova app per ios e android

Gabriele Murari di 3bmeteo.com: “nuova release dell’app 3bmeteo: tra i numerosi punti di forza maggiore fluidità nella consultazione, restyling grafico, previsioni orarie immediatamente successive nella home”





Sono disponibili negli store le nuove release dell’app 3BMeteo sia per iOS che per Android. “Si tratta di aggiornamenti importanti sia sotto il profilo grafico che nei contenuti” – spiega Gabriele Murari, sviluppatore di 3bmeteo.com – “numerosi i punti di forza, tra i quali il restyling grafico volto al miglioramento della leggibilità dei dati meteo, set di icone meteo più completo con possibile scelta di tre stili. A questo si aggiunge il riadattamento grafico dell’app per ogni tipo di dispositivo, il widget espandibile con fasce orarie successive ( per iOS ) e una pratica guida alle icone nelle impostazioni. Sempre per gli utenti che usano iOS, è inoltre disponibile un tutorial all’uso e configurazione dell’applicazione.”

Le previsioni saranno inoltre integrate da grafici riassuntivi su temperature ed eventuali precipitazioni attese nella propria località, per avere un quadro chiaro e immediato della situazione prevista anche nel medio termine.

“La nuova app risulta inoltre più fluida nella consultazione delle previsioni e delle varie sezioni,” – prosegue Murari – “oltre a mantenere la sua interattività con possibilità di effettuare fotosegnalazioni, e permettere di condividere immagini e video nella grande community di 3bmeteo.”

Il filone previsionale rimane inoltre affiancato da quello redazionale, media e di nowcast, con la possibilità di consultare gli articoli e i video redatti dagli esperti di 3bmeteo, di monitorare la situazione in real time con satelliti, radar e mappe meteorologiche aggiornate 24 ore su 24.

Stanco della pubblicità? Si può facilmente eliminare dall’app con un modesto contributo mensile, trimestrale o semestrale previa comoda registrazione assolutamente non vincolante.

I nuovi aggiornamenti sono disponibili su dispositivi iOS 10 o superiore, per Android 4.1 o superiore.