3BMETEO.COM: “Gran caldo al Sud e temporali al Nord”

Torna il caldo al Centro Sud, punte di 37-40°C. “Nei prossimi giorni il rinforzo dell'anticiclone nord-africano garantirà tempo in prevalenza soleggiato con caldo in aumento sulle regioni centro-meridionali”, afferma il meteorologo Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com. “L'ondata di caldo raggiungerà l'apice durante il weekend, quando sulle aree interne si potranno toccare punte di 37/38°C specie in Puglia, Basilicata e Calabria, e fino a 38/40°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia; valori più contenuti al Nord, dove non si andrà oltre i 33/35°C salvo qualche punta superiore sull'Emilia Romagna.”

Qualche temporale al Nord, specie venerdì “ Le regioni settentrionali rimarranno infatti ai margini dell'anticiclone, lambite da correnti più umide che causeranno il transito di nuvolosità irregolare. Su Alpi e Prealpi sarà dunque sempre possibile qualche locale rovescio o temporale, specie nelle ore pomeridane o serali, mentre venerdì un impulso più organizzato darà luogo a temporali più organizzati che dalle Alpi si estenderanno verso sera anche alla pianura piemontese e alle alte pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia; qualche fenomeno sarà possibile anche sulla dorsale settentrionale, mentre saranno meno probabili sulle altre aree pianeggianti e lungo le coste.

Prossima settimana break con temporali e calo termico. “L'ondata di caldo si interromperà, probabilmente anche in modo brusco, durante la prossima settimana”, concludono da 3bmeteo.com. “E' attesa una sventagliata di aria più fresca dal Nord Atlantico verso l'Europa centro-meridionale, accompagnata da temporali, che saranno probabilmente più diffusi al Nord, dorsale e regioni adriatiche. In tale frangente le temperature perderanno anche oltre 10 gradi, tornando su valori decisamente più gradevoli.”