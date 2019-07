70enne si suicida lanciandosi dalla finestra. Cadendo ferisce nonna e nipote

Ha scelto di togliersi la vita, ma nel farlo ha accidentalmente ferito una nonna e la nipotina di un anno. È accaduto questa mattina nel quartiere Castelletto di Genova: da una finestra di un appartamento in via Delpino, un’anziana di 70 anni si è suicidata lanciandosi nel vuoto e ha travolto una donna che passeggiava con la nipotina di un anno nel passeggino.

L’impatto è stato violentissimo. Morta sul colpo la settantenne, mentre la donna e la bambina rimaste coinvolte nella vicenda sono state ricoverate in ospedale. La bambina di un anno è degente presso l’ospedale Gaslini, la nonna al Galliera. Le loro condizioni non sarebbero gravi, come invece era stato diffuso inizialmente dai media locali. Lo spavento provato avrebbe messo a dura prova anche la madre della piccola, che si trovava a pochi metri di distanza e ha assistito alla scena senza avere neanche il tempo di realizzare quanto stesse accadendo.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, è intervenuta la polizia per gli accertamenti urgenti e irripetibili. La strada è stata chiusa al traffico per permettere alle autorità di espletare le formalità di rito e procedere con i rilevi. L’aspetto fondamentale da appurare sarà il motivo che ha originato il drammatico gesto dell’anziana, le motivazioni dunque che l’hanno spinta a togliersi la vita o se si sia trattato di un tragico incidente.