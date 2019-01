Esplosione Parigi, Angela Grignano rischia l'amputazione della gamba

Angela Grignano, la giovane originaria di Trapani rimasta ferita nell'esplosione avvenuta a Parigi, rischia l'amputazione della gamba. "Per la mano i medici sono riusciti a salvare tutto, per la gamba la cosa è più complessa", fa sapere don Giuseppe Grignano, fratello di Angela e parroco di Castellammare del Golfo.

Il fratello sta informando - tramite messaggi di Whatsapp - i fedeli della sua parrocchia e della comunità di Xitta (frazione originaria della famiglia Grignano) su quanto sta accadendo alla sorella.

"L'esplosione non ha colpito nessun organo vitale tuttavia risultano gravemente danneggiati una mano e una gamba. Risultano recisi molti vasi sanguigni e nervi, stanno provando a recuperare il più possibile senza arrivare alla più peggiore delle ipotesi che è l'amputazione".

Per adesso Angela - insegnante di danza che si era trasferita a Parigi da un mese e mezzo, per imparare il francese e per proseguire gli studi di ballo - è in coma farmacologico e il fratello, assieme ai genitori, sono arrivati all'ospedale di Laribosiere.