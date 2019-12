A Bologna arrivano le "baby-xitter" per i bimbi con disabilità

Formare babysitter in grado di prendersi cura di bambini con una disabilità – di ogni genere, nessuna esclusa – per aiutare a domicilio le famiglie che necessitano di supporto: è questo l’obiettivo del primo corso di formazione di baby-xitting organizzato a Bologna al circolo M’ama, struttura poliedrica impegnata in diverse attività per adulti e bambini nata cinque anni fa.

“Il progetto è nato nel 2005 a Torino su iniziativa del regista Gianni del Corral, padre di due bambini con disabilità. Noi abbiamo avuto il piacere di essere gli unici in città ad aver avuto in concessione il brevetto”, racconta Daniela Carrozzo, presidente del circolo M’ama.

Lo scorso ottobre, la parola “baby-xitting” è stata inserita nell’enciclopedia Treccani