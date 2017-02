A dieta beve 8 litri di acqua. Finisce in rianimazione. Bere troppo uccide!

Beve 8 litri d'acqua per una dieta: ricoverata in rianimazione.

Ci si può intossicare per aver bevuto troppa acqua. E' quanto sarebbe successo ad una donna catanese di 66 anni, attualmente ricoverata in rianimazione dopo essere arrivata al pronto soccorso la sera dello scorso 5 febbraio in quello che i medici chiamano "stato soporoso": era praticamente priva di conoscenza e non rispondeva a nessuno stimolo.

Dopo la visita neurologica, i medici si sono occupati di "correggere" di valori, che erano "estramemente fuori norma". Quindi il ricovero in rianimazione per le terapie: le sue condizioni attualmente sono stabili.

Tutta colpa di una dieta dimagrante: da alcune settimane, infatti, la donna avrebbe iniziato una cura per disintossicarsi su impulso del suo chiropratico, un noto professionista americano che da anni esercita a Catania. Otto litri di acqua al giorno per tre giorni, digiuno totale e un peso da 5 chilogrammi da posizionare quotidianamente, per diversi minuti, sopra lo stomaco per esercitare pressione. Questa la cura prescritta con l'obiettivo di purificare il corpo intossicato dai tanti medicinali ingeriti in passato a causa di dolori muscolari. Il risultato, però, è stato quello di ottenere un ricovero d'urgenza in rianimazione.