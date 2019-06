"A Napoli lo stabilimento non chiuderà". Whirlpool, promessa dell'ad La Morgia

"Si è trattato di un incontro positivo: abbiamo ribadito la strategicità dell'Italia e il fatto che investiremo 250 mln di euro. Confermiamo che non chiuderemo il sito di Napoli e che garantiremo l'occupazione. Ora grazie anche all'aiuto del ministro Di Maio ci muoveremo su un tavolo di discussione di merito per analizzare le diverse soluzioni possibili con il supporto delle parti e istituzioni". E l'ad Whirpool Italia, Luigi la Morgia a sintetizzare così l'esito del tavolo di confronto oggi al Mise. Il nuovo round tecnico atteso potrebbe arrivare "quanto prima": "noi siamo pronti anche domani", prosegue.

"Noi abbiamo sempre lavorato per una soluzione e per garantire l' occupazione a Napoli. Non abbiamo mai annunciato una chiusura unilaterale del sito", ripete La Morgia che ribadisce come "da Di Maio sia arrivata una grandissima apertura per valutare tutte le possibilità che noi e lui possiamo mettere a disposizione anche se non siamo ancora entrati nel merito". Il nuovo round tecnico dunque potrebbe partire entro l'estate. Il gruppo d'altra parte, come ha spiegato Gilles Morel, Presidente di Whirlpool Emea e Vice Presidente Esecutivo di Whirlpool Corporation "è ad un momento di svolta": ecco perché , dice , "la nostra competitività industriale è fondamentale. L'Italia è e rimarrà un Paese strategico, sia dal punto di vista industriale che commerciale e, per questo motivo, negli ultimi anni abbiamo investito circa 600 milioni di euro e ci siamo impegnati a continuare a investire 250 milioni di euro in linea con il nostro Piano Industriale 2019-2021". Il gruppo inoltre, ricorda ancora Morel, ha riconfermato oggi anche le linee guida strategiche del Piano Industriale firmato lo scorso ottobre e il previsto trasferimento della produzione di lavatrici e lavasciuga da incasso dalla Polonia a Comunanza", grazie al quale il sito beneficerà di un incremento dei volumi che porterà la produzione totale a oltre 800 mila unità. Confermati inoltre i piani industriali previsti anche per i siti di Cassinetta di Biandronno, Melano e Siena.

Imprese: M5s, da tavolo Whirlpool conferme importanti, lavoro Di Maio paga - I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera affermano, in una nota, che "sulla vicenda dei lavoratori della Whirlpool, il ministro Luigi Di Maio e' sempre stato chiaro: non c'e' spazio per nessuna chiusura e nessun disimpegno del sito produttivo e va garantita la piena occupazione. Posizione ribadita anche oggi al tavolo tenutosi al Mise alla presenza dei vertici aziendali, di Gilles Morel presidente di Whirlpool Emea Corporation, delle Regioni coinvolte e dei rappresentanti sindacali e sulla quale abbiamo ottenuto conferme da parte della multinazionale. L'amministratore delegato La Morgia", continuano i parlamentari, "ha ricordato la strategicita' dell'Italia e la volonta' di non chiudere il sito di Napoli, ma anzi di investire 250 milioni nel nostro paese. Questa e' la dimostrazione che il grande lavoro fatto dal ministro Di Maio sta dando i suoi frutti: oggi ci sono state delle conferme importanti per quanto riguarda il sito di Napoli e ora si andra' avanti nella contrattazione per garantire la salvaguardia di tutti i posti di lavoro", concludono gli esponenti del M5s, "per tutelare a pieno i lavoratori coinvolti e le loro famiglie".