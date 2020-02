A Rieti traffico di eroina e cocaina. Arrestati 23 nigeriani e camerunensi

La Polizia di Stato di Rieti sta eseguendo una vasta operazione antidroga con l’esecuzione di 23 ordinanze cautelari restrittive nei confronti di 22 cittadini nigeriani e di un camerunense accusati di gestire nel capoluogo reatino lo spaccio di eroina, cocaina e marijuana.

L’operazione - denominata “Angelo Nero”, dal soprannome che era stato attribuito dai tossicodipendenti ad uno dei principali spacciatori - viene coordinata dal Servizio centrale operativo e vede impegnati gli agenti della Squadra Mobile di Rieti in collaborazione con le Squadre Mobili di altre province e con l’ausilio dei Reparti prevenzione crimine e delle Unità cinofile antidroga della Polizia di Stato. Sono in corso numerose perquisizioni e nel capoluogo reatino si sta eseguendo il sequestro di tre locali pubblici utilizzati per nascondere e spacciare la droga. I dettagli dell’operazione verranno resi noti alle ore 12.00 nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo nella Questura di Rieti.