A Roma approda il futuro della Tecnologia con l'Open Day Experience di Newton

“Esperienze da vivere. Storie da raccontare.” E’ questo l’obiettivo da cui prende forma l’atteso Open Day Experience di Newton fissato per venerdì 21 giugno, dal mattino fino a tarda sera, nella Newton Factory di Roma in via Caracciolo, 23.

Una giornata imperdibile, rivolta a tutte le aziende che vogliono sviluppare le loro figure manageriali, ma aperta anche tutti gli appassionati di tecnologia che vorranno scoprire e toccare con mano tutte le straordinarie novità studiate e realizzate da Newton, società leader che ha introdotto nel mercato un nuovo concetto di learning & development fondato sui principi di immersività, realtà aumentata e integrazione di tecnologie digitali con la complessità delle relazioni umane.

Al centro dell’Open day due progetti all’avanguardia di Newton: Kube e The Cage, due acceleratori di sviluppo per figure manageriali che, per la prima volta, potranno essere provati direttamente nella Factory.

Kube è un’esperienza totalmente immersiva e a «rilascio prolungato» fondata sull’utilizzo di una stanza insonorizzata, un ambiente di simulazione tecnologico dove il fruitore deve gestire una storia di business dal taglio complesso (lancio di nuovi prodotti, ingresso in nuovi mercati, problemi di governance, gestione ed engagement del team, ecc.) rispondendo alle sollecitazioni degli attori presenti in regia e coordinati da un formatore. L’obiettivo di ogni fruitore è quello di incidere sul corso degli eventi, attraverso la scelta di soluzioni che dimostrino competenze di business sia di carattere strategico che esecutivo.

The Cage è un format di Learning Experience basato sull’immersione in un thriller psicologico con il quale i soggetti interagiscono determinando l’evoluzione della storia. È un movie appassionante e interattivo che ha come fine la liberazione di tutti i prigionieri dalla “gabbia”, resa possibile solo in base alle scelte dei partecipanti a cui verrà chiesto di decidere, singolarmente o in gruppo, cosa fare per risolvere brillantemente la situazione. L’esperienza di The Cage, che fino ad ora è stata fruibile attraverso l’app scaricabile su PC o Smartphone e come movie interattivo live, per la prima volta il 21 giugno, invaderà lo spazio reale della factory per una simulazione ancora più avvolgente.

L’Open Day Experience non finisce qui. Nel corso della giornata che si svilupperà dalle ore 11.30 a mezzanotte, gli ospiti potranno conoscere e approfondire l’universo di Newton attraverso gli speech e i video dei backstage dei vari format sviluppati nella Factory, assistere a Street art performance e visitare uno spazio nuovo, accogliente e super attrezzato per eventi, produzioni cinematografiche e fotografiche.

Alle 12.30 è prevista una tavola rotonda sul “talento: chi sono, come nascono e cosa li accomuna”, dialogo declinato in pieno stile Newton – moderato da Andrea Beretta, partner Newton S.p.A. - con focus su come si possono intercettare i nuovi talenti e farli crescere, all’insegna dell’innovazione e della creatività. Ospiti provenienti da mondi diversi: cinema, innovazione, giornalismo e food. Nel dettaglio: l’attore Gianmarco Tognazzi, Massimiliano Colella – DG Innova Camera e organizzatore del Maker Faire Rome – Chiara Russo – CEO e Co-founder di Codemotion -, lo chef stellato Daniele Lippi e Federico Lobuono – Direttore Editoriale di Breaking Tech.it.

Alle 17 la nuova sede di Newton Factory ospiterà il making off live del video musicale di Kety Fusco, nuova scoperta di Sugar Music, che è attualmente in tour per l’Europa. Kety è una delle primissime artiste a suonare l’arpa camac super leggera e grazie ai suoi studi riesce ad unire musica classica, musica sperimentale e popular alternativa, riuscendo così di spiccare tra tante artiste e trasmettere la sua unicità attraverso la musica. L’artista insieme con Nicola Giunta, partner Newton S.p.A., parlerà in questa occasione della cura e crescita del talento.

Chiuderà la giornata il Dj set di Haldo Dj per ballare e divertirsi insieme fino a sera tardi.