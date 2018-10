Aborto, Papa: "E' come affittare un sicario per risolvere un problema"

Papa Francesco si schiera nettamente contro la pratica dell'aborto. Ai fedeli in Piazza San Pietro ha rivolto infatti questa domanda: "E' giusto affittare un sicario per risolvere un problema?" "Interrompere una gravidanza è come fare fuori uno.

Nella sua catechesi sul quinto comandamento "Non uccidere" il Pontefice si e' soffermato a lungo sul tema dell'aborto, in particolare sull'aborto terapeutico, contro il quale ha affermato: "Ogni bambino malato e' un dono".

Aborto, Papa Francesco: "Fare fuori un essere umano e' come affittare un sicario per risolvere un problema"

Secondo Francesco, dunque, "e' un approccio contraddittorio quello che consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come puo' essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? Da dove viene tutto cio'?".

"Un bimbo malato e' come ogni bisognoso della terra, come un anziano che necessita di assistenza, come tanti poveri che stentano a tirare avanti: colui, colei che si presenta come un problema, in realta' e' un dono di Dio che puo' tirarmi fuori dall'egocentrismo e farmi crescere nell'amore".