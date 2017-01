ABRUZZO, E-DISTRIBUZIONE – VERSO LA NORMALIZZAZIONE DEL SERVIZO ELETTRICO

Foto Vigili del Fuoco





Sono proseguite incessantemente per tutta la notte le attività dei 1600 tecnici di e-distribuzione, provenienti da tutta Italia, per raggiungere le aree rimaste senza corrente elettrica, riparare le linee interrotte e procedere alla posa di oltre 600 gruppi elettrogeni. In Abruzzo l’emergenza è rientrata nelle Provincie di Chieti e Pescara, dove si continua a lavorare per rialimentare utenze residue sparse. La situazione dovrebbe rientrare nella normalità in giornata anche nella Provincia di Teramo dove restano attualmente 14.000 clienti senza corrente elettrica di cui 4.000 in Comuni non raggiungibili e altri 1.000 in frazioni isolate.

Tutte le operazioni per il ripristino del servizio sono svolte in stretto coordinamento con la Protezione Civile, le Prefetture e le Istituzioni Locali.

Dall’inizio dell’emergenza la task force di e-distribuzione ha progressivamente rialimentato circa 200.000 utenze.