Abruzzo, morti i ragazzini dispersi in mare. Un ventenne disperso a Jesolo

CHIETI: TROVATI MORTI I DUE RAGAZZINI CINESI DISPERSI IN MARE

Sono stati trovati morti i due ragazzini cinesi di 11 e 14 anni dispersi mare in località Postilli a Ortona, in provincia di Chieti. I corpi sono stati recuperati da un intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Guardia Costiera. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Ortona, i due ragazzini stavano facendo il bagno e si erano avvicinati alla zona degli scogli quando la corrente li ha trascinati. Il padre, che dalla spiaggia ha assistito alla scena, si è tuffato in mare ma non è riuscito a salvarli. L'uomo è stato a sua volta salvato dai bagnini.

Si tuffa da pedalo' e scompare, ricerche 20enne a Jesolo

Sono in corso le ricerche nel mare di Jesolo di un giovane ventenne che dopo essersi tuffato da pedalo' su cui si trovava assieme agli amici, non e' piu' riemerso. Dopo le prime verifiche condotte dal personale di salvataggio della spiaggia, e' stato chiesto l'intervento dei sommozzatori dei Vigili dei fuoco e della Guardia costiera. Finora pero' del ragazzo, italiano, non e' stata trovata traccia.