Abusi sessuali dal mediatore culturale. Ragusa, la donna violentata in cucina

Un mediatore culturale di 26 anni, gambiano, è accusato da una donna in attesa del permesso di soggiorno di abusi sessuali in un Centro assistenza stranieri (Cas) di Ragusa. L’uomo l’avrebbe violentata mentre erano da soli in cucina. La donna ha raccontato di aver provato a ribellarsi, cercando di opporsi e gridando, ma nessuno l’ha sentita. Lui l’avrebbe anche minacciata di morte se avesse raccontato quanto accaduto a qualcun altro. Il gip, modificando la richiesta della Procura che voleva l’arresto, ha disposto per il mediatore culturale il divieto di avvicinamento alla vittima e l’obbligo di dimora in un paese del Ragusano. L’aggressione, avvenuta lo scorso mese di luglio, è emersa dopo il ricovero della donna.