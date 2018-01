Abusi sulla figlia tredicenne, genitori arrestati nel Trapanese

Abusava sessualmente della figlia sin da quando la giovanissima vittima aveva appena 13 anni, con la complicita' della moglie. Una tristissima storia di abusi e violenze quella ricostruita dalla Polizia di Stato che ha portato all'arresto, su richiesta della Procura della Repubblica e su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, di una coppia per abusi sessuali sulla ragazzina che adesso ha 14 anni.

Un contesto socio-familiare degradato, nel quale l'uomo di mezza eta' imponeva frequenti rapporti sessuali alla minorenne. Rapporti caratterizzati da continue vessazioni e minacce volte a imporre il silenzio alla vittima. Il tutto avveniva con il colpevole assenso della moglie, la quale, nonostante fosse perfettamente a conoscenza delle violenze ripetutamente subite dalla figlia, non solo non ha mai denunciato l'accaduto, ma addirittura in diverse occasioni ha partecipato ai rapporti sessuali con il marito e la figlia.

L'inferno e' iniziato la scorsa estate, quando la piccola aveva solo tredici anni e dopo diversi mesi di violenze da parte del padre, dinanzi al silenzio complice della madre, una sera e' crollata, raccontando la sua triste vicenda ad alcuni parenti e amici di famiglia. Solo allora, probabilmente messo alle strette, il padre ha deciso di presentarsi in commissariato per denunciarsi. Una volta sentiti gli altri due figli della coppia e altre persone informate sui fatti, la polizia ha potuto ricostruire la vicenda, informando immediatamente l'autorita' giudiziaria, la quale, dopo avere ascoltato la giovane vittima, ha prontamente richiesto e ottenuto l'ordine di carcerazione per entrambi i coniugi.