Accusati di abusi sessuali sui figli. Genitori assolti dopo sei anni

Padre e madre assolti con formula piena dalle accuse di violenza sessuale e maltrattamenti sui due figli quando erano solo dei bambini. Questa la sentenza emessa dal Tribunale di Monza che chiude una dolorosissima vicenda iniziata sei anni fa, quando una denuncia degli operatori di una comunità per minori della provincia di Varese aveva fatto partire le indagini. Da allora ai genitori è stato vietato di vedere i loro figli, affidati alla stessa comunità per minori varesina. E adesso, liberati dal peso di un'accusa infamante, cercheranno di recuperare un rapporto interrotto per troppo tempo.