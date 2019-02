Acireale: giovani travolti da un'onda, ritrovati due corpi su tre

I due corpi recuperati sono quelli di Margherita Quattrocchi, 21 anni, e dell'amico Lorenzo D'Agata, di 27; si cerca ancora Enrico Cordella, di 22 anni. Per diverse ore le operazioni sono andate avanti tra mille difficoltà che hanno reso complesso l'intervento dei sub dei vigili del fuoco a causa del mare agitato. I due cadaveri sono stati recuperati dalla motovedette della Guardia costiera. Le ricerche non si fermano.

I giovani morti a "Santa Maria la Scala", un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in provincia di Catania si trovavano a bordo di una Fiat Panda verde travolta da un'onda e trascinata in mare ma non è chiaro se in quel momento si trovassero ancora all'interno della vettura, oppure erano scesi poco prima che l'auto affondasse in mare.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato l'auto all'imboccatura del porticciolo. All'interno non c’è il terzo corpo che attualmente viene cercato dopo il ritrovamento dei primi due a circa un miglio, un miglio e mezzo, da Santa Maria la Scala. Si sta procedendo, dicono i vigili del fuoco, alla messa in sicurezza e a una accurata ispezione del tratto di mare circostante.