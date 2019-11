Acqua alta record a Venezia, prevista marea di 145 cm alle 10.20. E' emergenza

Acqua alta record a Venezia, centro previsioni: alle 10.20 nuovo picco di 145 cm

E' previsto un nuovo picco di 145 centimetri che inonderà ancora una volta Venezia. A renderlo noto sul suo account Twitter il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della città di Venezia che in un altro tweet specifica: ​"Marea: mercoledì 13.11 marea eccezionale (145 cm), giovedì 14.11 marea molto sostenuta (130 cm), venerdì 15.11 marea molto sostenuta (140 cm)". Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che ha colpito Venezia, per questa mattina alle 10.20 è dunque ancora emergenza.

Acqua alta record a Venezia, centro previsioni maree: nostre linee telefoniche isolate

"Le linee telefoniche del Centro Maree ancora isolate. Aiutateci a diffondere le previsioni" Così su Twitter l'appello del Centro previsioni e segnalazioni maree della città di Venezia. In un altro tweet, il Centro aveva allertato: "Attenzione, sirene di Teatro La Fenice e scuola Palladio alla Giudecca fuori servizio".

Acqua alta record a Venezia, decine di barche alla deriva in laguna

Decine di imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi a causa dell'acqua alta a Venezia e sono andate alla deriva in laguna. I natanti senza controllo costituiscono un pericolo, ma al momento non è possibile recuperarli. Si tratta di motoscafi-taxi, ma anche di vaporetti pubblici e di barche private. Anche molte gondole sono state sballottate dall'alta marea e trascinate nei canali. La Guardia costiera ha emanato un “avviso di pericolosità” per la presenza di ostacoli semisommersi pericolosi per la sicurezza della navigazione. Particolarmente complesse le operazioni di coordinamento dei numerosi interventi. La Capitaneria ha richiesto la cooperazione di ormeggiatori e rimorchiatori portuali per la messa in sicurezza di unità e pontoni che avevano rotto gli ormeggi. Il personale della Guardia Costiera proseguirà per tutta la notte i servizi di assistenza e pattugliamento per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.