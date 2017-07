Acqua Roma, proroga dei prelievi dal lago di Bracciano

A Roma il razionamento dell’acqua non ci sarà. E non certo per merito di Acea, che fino all’ultimo ha confermato a partire da lunedì lo stop all’erogazione idrica per un milione e mezzo di romani, divisi in turni da otto ore al giorno, qualora stasera a mezzanotte fosse stata bloccata – come da ordinanza della Regione – la captazione dal lago di Bracciano. A stabilirlo è stato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Che – nelle more dell’approvazione del decreto sullo stato di calamità naturale, discusso stamattina in consiglio dei ministri - ha deciso di assumersi la responsabilità di prorogare per un tempo assai limitato e per quantitivi minimi l’approvvigionamento dall’invaso in provincia di Roma.

"Mi è stato comunicato pochi minuti fa dal presidente della Regione Lazio che a breve dovrebbe esserci un provvedimento modificativo" della sospensione della fornitura di acqua dal lago di Bracciano verso Roma, ha confermato il presidente di Acea, Luca Alfredo Lanzalone, durante una conference call, aggiungendo che il provvedimento "ragionevolmente dovrebbe scongiurare la necessità di turnazione dell'acqua".

Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha spiegato alla Camera che "Acea potrà continuare a prelevare acqua dal lago di Bracciano, anche se in forma ridotta, dai 900 litri al secondo di adesso a 400 litri", una decisione presa "dalla Regione Lazio a seguito di una trattativa con il ministero dell'Ambiente".

Nel frattempo però la sindaca Virginia Raggi, saputa dell’iniziativa di Zingaretti, ha a sua volta convocato un’atra conferenza stampa mezz’ora prima del governatore. Probabilmente per bruciarlo sul tempo. L’ennesimo dispetto nell’ambito di una partita a scaricabarile sui problemi della città. "Noi abbiamo fatto immediatamente la nostra parte, già il 22 giugno avevo emanato un'ordinanza per tutelare il lago di Bracciano, per razionare l'utilizzo dell'acqua e tutto questo è stato anche oggetto di derisione proprio da quelli che oggi si lamentano. Forse non eravamo poi lontani dalla soluzione, non avevamo preso un provvedimento sbagliato", ha detto Raggi. "Ciascuno di noi ha fatto la propria parte adesso il governo e la Regione devono fare la loro, si devono assumere la loro responsabilita' perche' non possono tagliare l'acqua a 1,5 milioni di romani".

Intanto in mattinata era arrivato sul tavolo del premier Paolo Gentiloni proprio durante il Consiglio dei ministri, la richiesta di stato di emergenza per la città di Roma avanzata dal Movimento Cinque Stelle a causa della crisi idrica. La Regione Lazio ha inviato questa mattina al Dipartimento della Protezione Civile la documentazione integrativa che era stata chiesta per poter valutare la richiesta, avanzata dalla stessa Regione ad inizio luglio. I documenti sono già al vaglio degli uffici tecnici che stanno valutando se sono necessarie nuove integrazioni o se dare un parere positivo e inviare la documentazione al governo. Sarà poi il Consiglio dei ministri a decidere se dichiarare lo stato di emergenza. È probabile che una decisione arrivi nei primi giorni della prossima settimana, ma non è escluso che i tempi possano accelerare. Acea, intanto, prevede "rischi di prestazione del servizio di fornitura di acqua a Roma se non giunge a breve una posizione del governo e della Regione", secondo l'amministratore delegato Stefano Donnarumma, spiegando che un intervento è in discussione in queste ore e che "confidiamo trovino una soluzione". Donnarumma ha aggiunto che "siamo pronti a gestire la crisi". Tuttavia questa "porterebbe inevitabilmente a un mancato soddisfacimento temporaneo dei bisogni degli utenti, con "rotazioni che sicuramente creeranno disagi".

"È intollerabile che Roma venga privata dell'acqua - scrive con un certo imbarazzo la sindaca Raggi in una nota - è un danno enorme per i cittadini, per le attività economiche e commerciali. È un danno di immagine per tutta l'Italia. Ma sono preoccupata soprattutto per la fornitura di acqua a ospedali, case di cura, strutture sanitarie e, non ultimo, per l'approvvigionamento ai Vigili del Fuoco che in un periodo come questo risulta di fondamentale importanza. Il Governo intervenga subito con gli strumenti che ha a disposizione".

"Sull'acqua a Roma si sta giocando una guerra sporca. Regione Lazio e governo, ovvero il Pd, stanno attaccando la giunta Raggi portando all'esasperazione i cittadini Romani". Così la deputata del Movimento 5 Stelle Laura Castelli che aggiunge:"Dov'era Zingaretti negli ultimi anni, mentre la crisi idrica aumentava in tutta la Regione, e non solo a Roma, fino alla situazione attuale? Questa vicenda è totalmente strumentale e andremo a stanare le responsabilità di gente senza scrupoli".

Il piano straordinario di Acea. Intanto Acea ha annunciato proprio in queste ore una serie di interventi "straordinari" di ammodernamento delel infrastrutture, all'interno del piano 2018-2022, perchè "non ci si trovi più a vivere situazioni come quelle che stiamo affrontando in questi giorni". "Ora è importante costruire un futuro migliore" scrive l'amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma in una nota, aggiungendo che le responsabilità passate saranno accertate e che "chi dovrà risponderne ne risponderà", e che "la nostra intenzione" è che cittadini e dipendenti "tornino ad essere orgogliosi" di Acea.

Il progetto riguarda l'ammodernamento e il rifacimento della rete di distribuzione idrica vetusta da sviluppare attraverso un piano di verifica perdite". L'intenzione è di rilanciare anche il progetto di raddoppio dell'acquedotto che approvvigiona Roma dal Peschiera, utilizzando maggiormente le riserve idriche presenti nell'Appennino, ha detto ancor a Donnarumma, aggiugendo che occorre "duplicare la struttura per mettere al sicuro l'approvvigionamento idrico romano".

L'azienda di piazzale Ostiense ha chiuso il primo semestre 2017 con un utile netto in calo del 30,8% rispetto a un anno prima a 103,5 milioni di euro (RPT 103,5 milioni). Su base adjusted l'utile risulta in rialzo del 9,9%.

Della crisi idrica torna a parlare il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, spiegando: "Stiamo cercando con il governo una possibile soluzione per porre rimedio a un danno e a una situazione drammatica non creata da noi, ma che noi abbiamo denunciato, segnalato e sulla quale il tribunale delle acque ci ha dato ragione."

Intanto Acea ha fatto sapere che i serbatoi sono in grado di garantire la regolare erogazione dell'acqua fino a lunedì. Oggi a mezzanotte scatta infatti il divieto imposto dall'ordinanza della Regione Lazio di prendere acqua dal bacino idrico di emergenza della Capitale, ormai arrivato sotto al livello minimo consentito rispetto allo zero idrometrico.



Legambiente: dispersione raddoppiata in sei anni. Negli ultimi 6 anni la dispersione idrica è in netto peggioramento a Roma e Frosinone, i due ambiti gestiti da Acea. A Roma sono quasi raddoppiate le perdite, dal 27% al 44,4%. Peggior dato a Frosinone che passa dal 39% al 75,4%. E' quanto emerge dal rapporto 'Acquedotti Colabrodo' di Legambiente Lazio. Raccogliendo i numeri delle ultime 6 edizioni di Ecosistema Urbano dal 2011 al 2016, rende noto l'associazione ambientalista, si delinea un quadro di "peggioramento repentino e costante". "Se la dispersione idrica a Roma era al 27% nel 2011 - afferma Legambiente - arriva al 44,4% con un costante peggioramento anno dopo anno. Dato ancor peggiore quello di Frosinone, ambito gestito da AceaAto5 da 5 anni, che passa dal 39% nel 2011, ad un impressionante 75,4% del 2016. Diverso il discorso per gli altri capoluoghi con dispersione grave ma più stabile: la perdita a Rieti che passa dal 45% al 53,8% e Latina dal 62% al 67%. Viterbo la miglior provincia fino al 2013 con il 14% di dispersione, ha cessato di inviare i dati negli ultimi 3 anni".