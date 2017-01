Aereo caduto in Algeria nel 2014: "Fu errore umano, piloti non addestrati"

AEREO CADUTO IN ALGERIA NEL 2014, "EQUIPAGGIO NON FORMATO"

"L'equipaggio non attivò il sistema antighiaccio". Un dossier svela gli inquietanti motivi dell'aereo caduto in Algeria nel 2014 nel quale persero la vita 116 persone. "Piloti non addestrati".

IL DOSSIER: "NON ATTIVATO IL SISTEMA ANTIGHIACCIO"

I periti giudiziari hanno consegnato ai magistrati parigini le conclusioni della loro perizia sulla caduta dell'aereo AH 5017. Il volo di Air Algérie era decollato Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, e diretto ad Algeri, si era schiantato circa 50 minuti dopo il decollo in una zona del Mali a 50 chilometri dal confine con il Burkina Faso, nei pressi del villaggio di Boulikessi, causando la morte di 116 persone.

116 MORTI A CAUSA DI MANCATA FORMAZIONE?

Tra i 110 passeggeri (le altre 6 vittime erano i membri dell'equipaggio) c'erano molti europei tra cui anche 54 francesi. Il documento di 250 pagine, svelato da le Figarò, dei periti francesi è davvero allarmante perché dimostra il fatto che Swiftair (che controlla Air Algérie), non avrebbe rispetto gli obblighi in materia di formazione dei piloti.

I PILOTI VENIVANO DA LUNGHI PERIODI DI INATTIVITA'

I piloti di quel volo sarebbero stati lavoratori stagionali provenienti da lunghi periodi di inattività tanto da non aver volato negli otto mesi precedenti all'incidente. E non sarebbero stati istruiti sulla formazione complementare necessaria dopo i periodi di inattività.