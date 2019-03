Aereo Etiopia: Boeing aggiornerà software, Max 737 a terra in molti Paesi

Aereo Etiopia: aggiornamento software del Boeing 737 Max

Boeing ha annunciato l'aggiornamento del software dei suoi 737 Max nel giro di settimane. L'annuncio e' arrivato dopo la richiesta della Faa, l'agenzia federale americana per l'aviazione, di apportare modifiche "entro aprile" alla flotta dei 737 Max, modello dell'aereo che si e' schiantato in Etiopia presumibilmente per un problema al software. Boeing ha espresso le condoglianze ai familiari delle 157 persone a bordo del suo aereo che hanno perso la vita. "L'aggiornamento del software della flotta - ha assicurato Boeing in una nota - avverra' nelle prossime settimane".

Aereo Etiopia: aumentano i Paesi che lasciano a terra i Max 737

Aumentano i Paesi che hanno deciso di lasciare a terra i loro Boeing 737 Max, il numero degli stati aderenti cresce di ora in ora, per il momento sono già 9, ultimi aggiunti la Corea de Sud e l'Argentina. In attesa che maggiori dettagli emergano dalle due scatole nere recuperate ieri — una delle due è danneggiata — dalla Boeing cercano di correre ai ripari e spiegano che secondo le informazioni disponibili, non ci sono basi per dare indicazioni agli operatori. Rassicurazioni che non bastano. Tanto che alcuni Stati hanno deciso di lasciare a terra il 737 Max: Etiopia, Cina, Indonesia, Isole Cayman e Mongolia. E nella notte si sono aggiunti Singapore e Australia. Per il New York Times sono per ora 22 le compagnie che non lo faranno volare, per un totale di 146 aerei a terra su 350 in uso: il 40%. Il tutto mentre le autorità Usa annunciano misure immediate se ce ne sarà bisogno.

Aereo Etiopia: Italia "In linea con direttive costruttore e autorità"

Dall’Italia invece si cerca un esperto da inviare in Africa, in base alla norma secondo cui possono partecipare alle indagini rappresentanti di Stati che hanno avuto loro concittadini tra le vittime. E mentre Air Italy — che ha tre 737 Max nella propria flotta — assicura di essere "in conformità con le disposizioni delle autorità aeronautiche e con le direttive del costruttore", l’Associazione nazionale piloti, ha richiesto all’Ente nazionale dell’aviazione civile di intervenire. E soprattutto di "mettere a terra le macchine facendo tutti i controlli necessari".