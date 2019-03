Aereo Etiopia: la situazione in Italia

L'Italia dispone al momento di tre Boeing 737 Max, su un totale di 36 esemplari operanti in Europa. Ma entro il 2022 il numero di aerei 737 Max dovebbe salire a 20. La tipologia di velivolo protagonista del disastro aereo in Etiopia è considerata il modello di punta della gamma. Infatti, oltre all' Italia tanti altri Stati hanno deciso di ordinare questo preciso modello. La versione Max ha ricevuto 5.011 ordini a fronte di 350 consegne.