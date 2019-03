Aereo perde motore: doppia tragedia sfiorata, 500 persone a bordo

Incidente aereo: evitata seconda tragedia, 500 persone a bordo

Doppia tragedia sfiorata in Africa. Solo un miracolo ha evitato che non ci fossero altri 500 morti a stretto giro di posta. Oltre infatti all'aereo che si è schiantato in Etiopia, nella notte di sabato un altro volo ha rischiato di fare la stessa fine. Il volo Air France AF 703, che è decollato da Abidjan in Costa d'Avorio sabato notte, diretto a Parigi, è stato fermato a causa di un incidente tecnico. L'aereo A380 ha apparentemente perso un motore mentre sorvolava il Niger. Immediata la reazione del pilota, che è riuscito a tornare indietro e ad evitare la catastrofe, a bordo c'erano 500 persone. Il capitano ha dovuto svuotare il kerosene di tutti i reattori dell'aeroporto di Abidjan in piena pista, per atterrare circondato da diversi camion dei pompieri.